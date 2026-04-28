Не включаем на вписках: Суд запретил треки Face* и Burnham с текстами про суицид

Останкинский суд столицы удовлетворил иск прокуратуры и признал запрещёнными несколько интернет-ресурсов, распространяющих песни с пропагандой суицида. Под раздачу попали треки популярных у молодёжи исполнителей Face* (песня «Суицид») и Burnham («Kill yourself»).

Как пояснили в суде, тексты этих композиций содержат прямые призывы к совершению самоубийства, что представляет угрозу для жизни и духовного развития детей. Лица, уличенные в распространении подобного контента на своих ресурсах, теперь подлежат административной ответственности.

Кстати, у рэпера Face* это уже не первый конфликт с законом. Ещё в сентябре 2020 года Роспотребнадзор требовал заблокировать текст его песни «Суицид». Тогда ведомство также усмотрело в строчках деструктивное влияние на подростковую психику.

Судьи учли, что песни рэп-исполнителей, которые считаются кумирами миллионов, могут подтолкнуть неокрепшие умы к трагическим поступкам. Борьба с опасным контентом продолжается. Операторы связи уже получили уведомления о блокировке запрещённых страниц.

Ранее Life.ru писал, что объявленного в розыск рэпера Face* оштрафовали на 250 тысяч рублей. Суд установил, что Дрёмин* (настоящая фамилия исполнителя), будучи иноагентом, дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности, но продолжил публиковать материалы в соцсетях без обязательной маркировки.

* Включён в перечень иностранных агентов Министерством юстиции России.