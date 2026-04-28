«Мой злой двойник»: Актёр Гилёв назвал конкурентов, которые годами «отбирали» у него роли

Актёр Сергей Гилёв, недавно получивший приз на ММКФ, дал откровенное интервью. Артист признался, что на протяжении многих лет ему регулярно приходилось уступать роли более знаменитым коллегам.

По словам исполнителя, Евгений Цыганов «побеждал» его на кастингах примерно пять раз. Столько же раз в числе конкурентов оказывались Данила Козловский и Пётр Фёдоров.

Одним из самых болезненных упущений стала главная роль в сериале «Бар “Один звонок”». Гилёв ходил на пробы и лично общался с режиссёром Сергеем Филатовым. Однако после долгих поисков создатели всё же остановились на Козловском. Сам актёр уверен, что именно участие Данилы превратило проект в настоящий хит.

«Потому что, во-первых, камон, ребята, это Козловский! Во-вторых, он вышел после долгого перерыва и очень здорово был разрекламирован», — объяснил артист в интервью Кино Mail.

О конкуренции с Петром Фёдоровым Гилёв отозвался с юмором.

«На пробы хожу я, ещё двадцать человек и Петя Фёдоров — и берут его. <...> Чёрт побери, Петя Фёдоров — мой злой двойник, он всегда забирает мои роли», — поделился он.

