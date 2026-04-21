Кирилл Дыцевич исполнит роль Руслана в спектакле «Ай да Пушкин! Ай да…!»

В спектакле «Ай да Пушкин! Ай да…!» театра «Русская песня» появился новый исполнитель роли Руслана. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе учреждения.

«Для меня большая честь исполнить роль Руслана в этом масштабном проекте — это возможность прикоснуться к великому наследию русской литературы…» — заявил Дыцевич. Он отметил, что образ героя связан с темами мужества, чести и верности.

Постановка представляет собой современную интерпретацию поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Спектакль сочетает классический сюжет с визуальными эффектами, масштабными декорациями и сценическими решениями, включая элементы фэнтези.

«Кандидатуру Кирилла мы утверждали по совокупности уникальных данных: рост, стать и, что немаловажно, богатырское умение одним только видом держать зрительный зал в напряжении от начала до самого конца», — отметила Надежда Бабкина.

Ранее стало известно, что певица Ольга Бузова вошла в актёрский состав спектакля «Покровские ворота» в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной. Она сыграет Людочку в спектакле по пьесе Леонида Зорина. В театре полагают, что участие Бузовой придаст постановке новое звучание. Первые репетиции уже состоялись — Бабкина лично разбирала с артисткой сцены и характеры персонажей.