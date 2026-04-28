Путин и Мурашко проводят встречу в Центре медицины катастроф

В Москве президент России Владимир Путин проводит встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Переговоры проходят на площадке Федерального центра медицины катастроф и приурочены ко Дню работника скорой медицинской помощи.

Встреча с министром стала завершающим этапом программы посещения площадки. Обсуждение касается вопросов развития отрасли здравоохранения и работы экстренных медицинских служб.

Ранее Путину представили современные образцы медицинского оборудования, применяемого в службах скорой помощи и при ликвидации чрезвычайных ситуаций. На экспозиции показали оснащение автомобилей скорой помощи, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторы, кардиографы и системы телемедицины.