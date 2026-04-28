Эксперт против бездушного алгоритма: Ректор РТУ МИРЭА объяснил, как нужно реформировать систему «Антиплагиат»

Ситуация с ростом числа ошибок при автоматическом выявлении ИИ-контента в студенческих работах подтверждает необходимость перехода от запретительной логики к нормативному регулированию использования таких технологий в образовании. Об этом в беседе с Life.ru заявил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, коментируя участившиеся случаи, когда «Антиплагиат» ошибочно помечает работы учащихся как ИИ-контент.

Он рассказал, что ранее РТУ МИРЭА направил в Росстандарт предложение по внесению изменений в действующий стандарт ГОСТ 7.32-2001, предусматривающих обязательное указание факта применения инструментов ИИ при подготовке научных и учебных работ. Речь идёт о прозрачной и добросовестной фиксации использования цифровых решений с указанием конкретных сервисов и их роли в работе.

Такой подход позволяет решить сразу несколько задач. Во-первых, снизить зависимость от несовершенных автоматических систем проверки, которые на текущем этапе действительно допускают значительное количество ошибок. Во-вторых, сформировать у студентов культуру ответственного и осмысленного использования ИИ как рабочего инструмента, а не скрываемого элемента. Станислав Кудж Ректор РТУ МИРЭА

Кудж подчеркнул, что в основе оценки результатов обучения должен оставаться экспертный, а не исключительно алгоритмический подход. Решения, влияющие на допуск к защите и итоговую аттестацию, требуют комплексной оценки с участием преподавателя.

Уверен, что выработка единых правил и их закрепление на нормативном уровне позволят сбалансировать использование современных технологий и сохранить качество и объективность образовательного процесса. Станислав Кудж Ректор РТУ МИРЭА

Напомним, студенты российских вузов столкнулись с тем, что системы антиплагиата начали ошибочно распознавать их работы как сгенерированные нейросетями и блокировать допуск к защите. После обновлений антиплагиат-сервисы общего и внутривузовского уровня стали активнее выявлять «нейротексты». Поэтому депутаты, общественные деятели и преподаватели обратились в Рособрнадзор с просьбой оценить прозрачность таких проверок. Также предлагается сделать систему государственной и бесплатной.