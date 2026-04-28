«Состояние улучшается»: Близкий друг Лерчек обнадёжил её фанатов

Георгий Камаев, фотограф и близкий друг Лерчек, поделился информацией о её самочувствии. В своём аккаунте в соцсетях он отметил, что состояние блогерши улучшается.

«Я не знаю ни одного другого человека с таким уровнем энергии, поэтому, даже когда плохо и тяжело, она остаётся активной и пытается делать, что может. Слава Богу, сейчас состояние и самочувствие лучше», — подчеркнул Камаев уникальную энергичность Лерчек.

Напомним, что последняя беременность Лерчек была омрачена частыми госпитализациями. Её близкие, хоть и не раскрывали всех деталей, признавались, что блогерша страдала от невыносимых болей. Позднее появились тревожные слухи об онкологии, которые её бойфренд был вынужден подтвердить. Стало известно о страшном диагнозе: рак желудка четвёртой стадии с множественными метастазами. Сейчас Валерия борется с болезнью, проходя лечение. Друзья отмечают, что химиотерапия даётся ей крайне тяжело.

А ранее жених Валерии Чекалиной — аргентинец Луис Сквиччиарини — направил личные сбережения в её стартап, связанный с косметической продукцией. По словам блогерши, её мужчина, зарабатывающий танцами, продолжительное время откладывал деньги на реализацию собственного проекта — открытие студии, о которой он всегда грезил. Но в конечном счёте Луис решил расстаться с накоплениями, чтобы помочь матери своего ребёнка.