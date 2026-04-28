Путин пошутил, что короткие доклады чиновников помогают ему снизить тревожность

Президент России Владимир Путин в шутку отметил, что лаконичные доклады чиновников помогают снижать тревожность. Это прозвучало на открытии новых модульных приёмных отделений скорой помощи по видеосвязи.

Поводом стала реплика главы Крыма Сергея Аксёнова, что грамотная организация работы медучреждений помогает пациентам снижать тревожность. Путин поддержал эту мысль и подчеркнул важность её реализации.

«Такие доклады тоже снижают тревожность, причём по всем направлениям. Так мы будем работать дальше», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что на развитие системы здравоохранения направляются средства из федерального и регионального бюджетов. По его словам, главное — чтобы люди ощутили улучшение качества медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Федеральный центр медицины катастроф в Москве, где ему представили современные образцы медицинской техники, используемой в службах скорой помощи и при чрезвычайных ситуациях. Директор ФЦМК Алексей Осипов также отметил, что одним из ключевых экспонатов стал мобильный операционный комплекс.