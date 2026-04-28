Президент Республики Конго прибыл в Москву для встречи с Путиным

Дени Сассу-Нгессо, президент Республики Конго, прилетел в столицу России. Там его ожидают переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, передаёт пресс-служба посольства РФ в Республике.

У трапа самолёта высокого гостя встречал вице-премьер Александр Новак. Для прибывшего лидера также выстроили почётный караул.

Переговоры Путина и президента Конго состоятся 29 апреля. По данным Кремля, стороны обсудят развитие двусторонних отношений и международные вопросы. Визит президента Республики Конго носит государственный характер и проходит в рамках официального дипломатического графика.