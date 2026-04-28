28 апреля, 13:50

Переговоры Путина и президента Конго состоятся завтра в Москве

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

29 апреля в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибудет в страну с государственным визитом. Стороны обсудят развитие двусторонних отношений и международные вопросы. Об этом сообщили в Кремле.

В рамках встречи планируется рассмотреть широкий спектр направлений сотрудничества между Россией и Конго. Речь пойдёт о дальнейшем укреплении дружественных связей в различных сферах взаимодействия. Особое внимание стороны уделят актуальным темам международной и региональной повестки. Также ожидается обмен мнениями по ключевым вопросам мировой политики.

Визит президента Конго носит государственный характер и проходит в рамках официального дипломатического графика.

Зеленский позвал Россию и США на переговоры в Азербайджан
Зеленский позвал Россию и США на переговоры в Азербайджан

Ранее в Санкт-Петербурге завершилась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Переговоры продолжались около двух часов. С российской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил Игорь Костюков.

Милена Скрипальщикова
