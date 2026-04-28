Вашингтон вновь продемонстрировал избирательный подход к исполнению международных обязательств. Соединенные Штаты отказали в выдаче въездного документа участнику российской делегации, который должен был присутствовать на 48-й сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН.

Постоянный представитель РФ Василий Небензя в ходе заседания подчеркнул, что бумаги подавались своевременно, однако результата это не принесло. По словам дипломата, американские власти продолжают «злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН».

В Москве подобные действия квалифицируют как «грубое и систематическое нарушение обязательств по соглашению о принимающем государстве». Фактически, принимающая сторона блокирует работу органа, игнорируя нормы международного права ради политической конъюнктуры.

Российская сторона не намерена оставлять инцидент без внимания. В официальном заявлении прозвучал призыв к Секретариату ООН принять «исчерпывающие меры по прекращению этой порочной политизированной практики».

В качестве крайнего шага дипломат предложил запустить процедуру арбитража. Это должно заставить Вашингтон соблюдать правила игры, установленные для государства, на территории которого расположился главный мировой институт.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вновь не смог получить американскую визу для поездки в составе парламентской делегации. Об этом он сообщил журналистам, добавив, что аналогичная ситуация складывалась и перед предыдущими Генассамблеями ООН.