28 апреля, 15:58

США отказали в визе российскому делегату для участия в заседании ООН

Вашингтон вновь продемонстрировал избирательный подход к исполнению международных обязательств. Соединенные Штаты отказали в выдаче въездного документа участнику российской делегации, который должен был присутствовать на 48-й сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН.

Постоянный представитель РФ Василий Небензя в ходе заседания подчеркнул, что бумаги подавались своевременно, однако результата это не принесло. По словам дипломата, американские власти продолжают «злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН».

В Москве подобные действия квалифицируют как «грубое и систематическое нарушение обязательств по соглашению о принимающем государстве». Фактически, принимающая сторона блокирует работу органа, игнорируя нормы международного права ради политической конъюнктуры.

Российская сторона не намерена оставлять инцидент без внимания. В официальном заявлении прозвучал призыв к Секретариату ООН принять «исчерпывающие меры по прекращению этой порочной политизированной практики».

В качестве крайнего шага дипломат предложил запустить процедуру арбитража. Это должно заставить Вашингтон соблюдать правила игры, установленные для государства, на территории которого расположился главный мировой институт.

«Би-би-си» массово сокращает сотрудников Русской службы

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вновь не смог получить американскую визу для поездки в составе парламентской делегации. Об этом он сообщил журналистам, добавив, что аналогичная ситуация складывалась и перед предыдущими Генассамблеями ООН.

BannerImage
Оксана Попова
