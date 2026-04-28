В Санкт-Петербурге глава российского государства провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Встреча сторон прошла на фоне обострившегося ближневосточного кризиса. Британские журналисты встретили эту новость с откровенным раздражением. Издание The Sun поспешило окрестить визит очередным шагом к укреплению «оси зла», акцентировав внимание на теплом приеме гостя хозяином Кремля.

«Президент России с распростёртыми объятиями приветствовал министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Санкт-Петербурге, что свидетельствует о неуклонном укреплении «оси зла»», — написали авторы.

Российский лидер публично пообещал оказать всемерную поддержку союзнику. Представитель Тегерана передал благодарность от верховного руководителя своей республики, подтвердив неизменность курса на углубление стратегического партнёрства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал диалог как полезный, не став вдаваться в подробности. Тем временем на Западе напомнили о подписанном в прошлом году 20-летнем соглашении, которое охватывает в том числе оборонную сферу.

Вне зависимости от недовольства Лондона и Вашингтона, Исламская Республика продолжает контролировать Ормузский пролив. Судя по всему, Москва и её партнёр намерены и дальше развивать взаимодействие, игнорируя внешнее давление.

Напомним, в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Переговоры продолжались около двух часов. С российской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил Игорь Костюков.