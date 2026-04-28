Фигуристки Акопова и Сенюк продают смартфоны, подаренные на Олимпиаде-2026

Две фигуристки выставили на продажу на сайте объявлений смартфоны, полученные на зимних Олимпийских играх 2026 года. Гаджеты им подарил спонсор соревнований — южнокорейская компания Samsung.

Карина Акопова хочет выручить за свой аппарат 200 тысяч рублей. Мария Сенюк оценила подарок в 210 тысяч. Обе спортсменки начинали карьеру в России, но сейчас представляют другие страны: Акопова в паре с Никитой Рахманиным выступает за Армению, а Сенюк в одиночном катании защищает цвета Израиля.

Телефоны были изготовлены специально для участников Игр. Модель выполнена в виде раскладушки, имеет эксклюзивный дизайн и гравировку с олимпийскими кольцами, а также специализированное программное обеспечение.

Примечательно, что российские и белорусские атлеты не получили таких смартфонов. Об этом ещё в феврале сообщил ски-альпинист Никита Филиппов. Согласно данным на официальном сайте бренда, подарки предназначались для 3800 участников Олимпиады.

