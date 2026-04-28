28 апреля, 16:23

Клиент всегда прав: Мужчина принёс скелет сестры в банк, чтобы доказать её кончину

Обложка © GigaChat

В индийском штате Одиша произошел инцидент, граничащий с безумием. Местный житель Джиту Мунда пришёл в финансовое учреждение, принеся с собой скелет покойной сестры, чтобы подтвердить факт её смерти и получить доступ к накоплениям на счету. Об этом сообщает журнал India Today.

Женщина скончалась от болезни ещё два месяца назад, оставив после себя сумму в 20 тысяч рупий, вырученную от продажи скота. Мужчина неоднократно пытался забрать наследство, но неграмотность помешала ему собрать необходимый пакет справок.

Банковские служащие оказались непреклонны в своих требованиях.

«Я несколько раз приходил в банк, и мне говорили привести владелицу счета, чтобы снять деньги от её имени», — пояснил 50-летний индиец. По словам мужчины, сотрудники игнорировали его заявления о гибели родственницы.

Доведённый до отчаяния бюрократией, Джиту решился на крайние меры. Он раскопал могилу и доставил останки прямо в операционный зал как неопровержимое доказательство своих слов.

Шокированных сотрудников посетили представители полиции. Стражи порядка оперативно вмешались в ситуацию и проконтролировали процесс повторного захоронения человеческих останков.

Власти штата уже потребовали от финансовой организации ускорить процедуру выдачи средств. Мунда официально признан единственным наследником, поэтому деньги он получит в ближайшее время, хоть и ценой такого чудовищного визита.

Оксана Попова
