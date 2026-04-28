28 апреля, 16:47

Россиянка Мирра Андреева пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде

Обложка © ТАСС / AP / Andy Wong

Российская теннисистка Мирра Андреева продолжает успешное выступление на престижном турнире в столице Испании. Спортсменка пробилась в полуфинальную стадию соревнований категории WTA 1000.

В четвертьфинальном поединке девушка, посеянная под девятым номером, встречалась с 25-й ракеткой мира из Канады Лейлой Фернандес. Матч завершился со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

Игра продлилась 1 час 44 минуты. Следующей соперницей нашей соотечественницы станет победительница пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Хейли Баптист (США, 30).

Рублёв победил чеха Махача и пробился в полуфинал турнира в Барселоне

А ранее Life.ru писал, что Мирра Андреева обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Штутгарте. Ига Швёнтек начала уверенно и забрала стартовую партию. Однако россиянка не сломалась, сравняла счёт по сетам и дожала соперницу в решающей партии.

