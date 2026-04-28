«Прости, Йося, бросаю пить»: Саша Черно доигралась — органы опеки забрали её больного сына

Размеренный быт экс-участников «Дома-2» обернулся серьёзным конфликтом с государственными службами. Пока Александра спала, оставив дверь в квартиру незапертой, органы опеки изъяли шестилетнего Стефана. Мальчик, страдающий тяжёлой формой эпилепсии, остался без присмотра, что спровоцировало немедленное вмешательство инстанций.

В личном блоге знаменитость устроила публичную истерику, недоумевая, почему судьба посылает ей такие испытания. Она посетовала на неправильный выбор партнёров и выразила желание создать полноценную семью, «нормально выйти замуж» и обзавестись вторым наследником.

Вернуть мальчика из полицейского участка самостоятельно блогерша не сумела. Её бывший супруг, Иосиф, был вынужден экстренно прервать отдых в Петербурге и лететь в Москву, чтобы спасать ребёнка. В критический момент Александра лишь прислала экс-мужу сообщение с покаянием: «Я бросаю пить. Совсем. Прости меня, Йось». Очевидцы намекают, что в день инцидента женщина находилась в состоянии опьянения.

Оганесян признался, что три часа ожидания в полиции показались ему бесконечными. Сейчас ребёнок в безопасности, однако терпение отца лопнуло. Он твёрдо намерен инициировать процедуру лишения Александры родительских прав, планируя на днях визит в подразделение по делам несовершеннолетних.

Мужчина тяжело переживает сложившуюся ситуацию, отмечая, что сражается в одиночку против болезни сына и безответственности экс-супруги. Иосиф осознает, что выглядит в глазах окружающих «плохим», но считает необходимым пойти на крайние меры ради будущего Стефана.

В конце прошлого года пятилетний сын звёзд «Дома-2» Иосифа Оганесяна и Саши Черно впал в кому. Оганесян уже не знает, куда ему идти за помощью, чтобы всё успеть. Он добавил, что приступ у ребёнка случился по его вине из-за «желания подобрать лучшую и комфортную терапию». При этом бывшая жена Саша Черно тоже винит во всём его. По его словам, приступ случился как раз вследствие смены плана лечения.