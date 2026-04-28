Найдены тела всех шести погибших при сходе лавины на руднике в Бурятии

Стали известны окончательные результаты поисковой операции на руднике «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии. Спасатели МЧС завершили работу: обнаружены тела всех шестерых рабочих, ставших жертвами схода лавины.

Трагедия произошла в момент, когда бригада из девяти человек выполняла работы по расчистке технологической дороги. Внезапный сход снежных масс накрыл людей, лишив их шанса на спасение. Троим пострадавшим удалось выбраться из-под завалов самостоятельно, однако для остальных шести человек инцидент стал фатальным.

Следственный комитет уже приступил к выяснению обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следователям предстоит установить, соблюдались ли требования техники безопасности на предприятии и было ли руководство осведомлено о риске схода лавин в данном секторе. В настоящий момент на месте происшествия продолжают работу эксперты, опрашиваются очевидцы и изымается техническая документация.

