Вместо деликатеса — глисты: В популярной сети магазинов нашли консервы с червяками

Покупательница консервов в популярной сети «ВкусВилл» нашла в банке печени трески неприятный «сюрприз» — внутри продукта обнаружили червя. После огласки ситуации в сети ритейлер оперативно отреагировал на инцидент, пишет SHOT Проверка.

В компании сообщили, что всю партию товара уже убрали с прилавков магазинов. Небезопасная продукция больше не доступна для покупки, а в адрес производителя отправлена официальная претензия.

Представители торговой сети обещают провести выездную инспекцию на заводе-изготовителе в ближайшее время. Контролеры планируют тщательно изучить процессы приемки сырья и этапы обработки рыбы.

Главная цель аудита — выявить точки, на которых происходит сбой в системе биологической безопасности. Именно на данных участках должен осуществляться поиск паразитов перед отправкой заказов в магазины.

От поставщика ждут не просто объяснений, а конкретный план действий. Необходимо разработать стратегию, которая гарантированно исключит повторение подобных историй в будущем.

Ранее Life.ru писал, что Роспотребнадзор заблокировал более 8,4 тысячи интернет-ресурсов, распространявших запрещённые биологически активные добавки. Речь шла о продукции без государственной регистрации или с превышением допустимых норм веществ. Среди примеров – добавки с витамином D3 и янтарной кислотой для похудения.