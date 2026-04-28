«Милосердие» не оправдало названия: В пансионате пожилых людей держали в грязи и без врачей

В пансионате «Милосердие» под Гвардейском, выявили грубые нарушения условий проживания. Пожилые люди находились в антисанитарной обстановке и были лишены необходимой медицинской помощи. Учреждение оказалось переполнено, из-за чего постояльцев селили даже в медицинский изолятор. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.

Из-за нехватки мест больных не могли изолировать от здоровых соседей. Медицинское обслуживание отсутствовало полностью: не проводились осмотры, вакцинация и лабораторные исследования. Пожилые люди спали на несвежем белье и принимали пищу из грязной посуды.

Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в смывах с кухонного инвентаря. После проверки деятельность пансионата приостановили на 90 суток. Часть постояльцев забрали родственники, остальных распределили по другим социальным учреждениям. Владелец организации был привлечён лишь к административной ответственности.

Ранее Life.ru писал, что житель Свердловской области сбежал из реабилитационного центра, расположенного в элитном коттедже под Екатеринбургом, заявив о пытках со стороны сотрудников. Как утверждает мужчина, персонал рехаба держал его в раскалённой бане до обморока, лишал сна и заставлял часами переписывать бессмысленные тексты.