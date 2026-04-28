Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 апреля, 17:58

В МИД Украины назвали «сообщников» Израиля по покупке российского зерна

В Киеве заявили, что зерно из РФ получали Израиль, Турция, Алжир и Египет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolai Tsvetkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolai Tsvetkov

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Россия продавала зерно, вывезенное с территории Донбасса, не только Израилю, но и Турции, Египту и Алжиру. По его словам, эти страны принимали грузы, и подобные случаи происходили неоднократно.

«Такие грузы поступали в Турцию, Египет, Алжир и некоторые другие страны. Это только те случаи, которые я могу вспомнить из памяти, случившейся ранее», — заявил Тихий.

Сейчас, по данным МИД Украины, одно судно с зерном направляется в Египет, другое — в Алжир. Представитель МИД также уточнил, что Израиль закупил не две, а несколько партий зерна.

Haaretz: ЕС захотел ввести санкции против Израиля из-за российского зерна

Ранее Life.ru сообщал, что между Тель-Авивом и Киевом продолжается дипломатический спор. Поводом стала закупка Израилем партии зерна, которое было собрано на российских территориях. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал голословными обвинения Киева.

Полина Никифорова
