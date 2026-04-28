В МИД Украины назвали «сообщников» Израиля по покупке российского зерна

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Россия продавала зерно, вывезенное с территории Донбасса, не только Израилю, но и Турции, Египту и Алжиру. По его словам, эти страны принимали грузы, и подобные случаи происходили неоднократно.

«Такие грузы поступали в Турцию, Египет, Алжир и некоторые другие страны. Это только те случаи, которые я могу вспомнить из памяти, случившейся ранее», — заявил Тихий.

Сейчас, по данным МИД Украины, одно судно с зерном направляется в Египет, другое — в Алжир. Представитель МИД также уточнил, что Израиль закупил не две, а несколько партий зерна.

Ранее Life.ru сообщал, что между Тель-Авивом и Киевом продолжается дипломатический спор. Поводом стала закупка Израилем партии зерна, которое было собрано на российских территориях. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал голословными обвинения Киева.