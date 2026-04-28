28 апреля, 17:44

Вучич заявил о желании заключить с Украиной сделки по удобрениям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Сербия намерена заключить с Киевом соглашения о поставках удобрений для сельскохозяйственных предприятий страны. Об этом заявил лидер республики Александар Вучич на брифинге по итогам переговоров с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

По словам Вучича, в Сербии сейчас наблюдаются трудности в сельском хозяйстве, вызванные дефицитом удобрений. В связи с этим Белград активно ищет пути решения проблемы, в том числе через заключение контрактов с другими государствами.

«Мы пытаемся заключить с Украиной и некоторыми другими странами соглашения о свободной торговле или специальные бартерные соглашения по удобрениям. Мы пытаемся обеспечить фермеров удобрениями», — сказал журналистам Вучич.

Вучич призвал Запад сказать украинцам о Крыме то же, что сербам о Косово
Ранее Вучич предупредил, что в случае наземной операции США против Ирана Европе грозит тяжёлый энергетический и экономический удар, который может обернуться для европейских стран крупнейшей катастрофой в их истории. Основные риски он связал прежде всего с ситуацией на рынке энергоресурсов.

Наталья Демьянова
  Новости
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
