Вучич предупредил Европу о «величайшей катастрофе» из-за действий США

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европе грозит тяжёлый энергетический и экономический удар в случае наземной операции США против Ирана. По его словам, такой сценарий может обернуться для европейских стран крупнейшей катастрофой в их истории.

Он также выразил надежду, что Европа сможет вернуться к переговорам с Россией по поставкам энергоресурсов. По его мнению, такой диалог помог бы смягчить последствия возможного нефтяного кризиса. Вучич подчеркнул, что разговаривать в этой ситуации, как он считает, нужно не только с Москвой, но и со всеми сторонами, которые могут повлиять на стабилизацию рынка.