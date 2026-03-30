Вучич предупредил Европу о «величайшей катастрофе» из-за действий США
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европе грозит тяжёлый энергетический и экономический удар в случае наземной операции США против Ирана. По его словам, такой сценарий может обернуться для европейских стран крупнейшей катастрофой в их истории.
Вучич связал возможные последствия прежде всего с рынком энергоресурсов.
«Если начнется наземная атака, мир, особенно Европа, столкнется с величайшей катастрофой в своей истории — энергетической и экономической», — сказал сербский лидер.
Он также выразил надежду, что Европа сможет вернуться к переговорам с Россией по поставкам энергоресурсов. По его мнению, такой диалог помог бы смягчить последствия возможного нефтяного кризиса. Вучич подчеркнул, что разговаривать в этой ситуации, как он считает, нужно не только с Москвой, но и со всеми сторонами, которые могут повлиять на стабилизацию рынка.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы получить контроль над иранской нефтью. Он также допустил, что Вашингтон мог бы взять под контроль остров Харк, но уточнил, что окончательных решений на этот счёт пока нет.
