В Израиле сообщили о пожаре на НПЗ в районе Хайфы после атаки

На севере Израиля зафиксирован ущерб инфраструктуре нефтеперерабатывающего предприятия. ЧП произошло в районе города Хайфа сразу после серии вражеских пусков ракет.

Кадры с места событий продемонстрировал местный телеканал N12. На видео заметно сильное возгорание на территории объекта, возникшее вследствие прямого попадания или близкого разрыва снаряда.

По данным издания The Times of Israel, причиной разрушений стал массированный обстрел со стороны Ирана и сил шиитского движения «Хезболла», базирующихся в Ливане. Удар по промышленной зоне стал частью текущей эскалации в регионе.

Информации о пострадавших на текущий момент не поступало. Специальные службы пытаются взять ситуацию под контроль и потушить пламя, охватившее значительную часть площадки.

Власти Израиля пока не делали официальных заявлений о масштабах повреждений и возможных экологических последствиях. Регион остается в состоянии повышенной боевой готовности на фоне продолжающейся активности противника.

Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении установить контроль над нефтяными ресурсами Ирана. По словам американского лидера, подобный сценарий он считает предпочтительным. Республиканец отметил, что в США есть оппоненты такой позиции, однако выразил несогласие с их оценкой.