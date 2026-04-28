Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 18:02

Путин: Киев с каждым днём теряет территории, поэтому делает ставку на террор

Обложка © Life.ru

Киевский режим несёт ежедневные потери территорий на фронте, и, поскольку изменить это он не в силах, его единственной опорой остаётся террор. Об этом на совещании по обеспечению безопасности на выборах сообщил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, киевский режим оказался неспособен остановить Вооружённые силы Российской Федерации в бою, поэтому и прибег к открытому террору.

«Противник не в состоянии остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения и каждый день теряет определённые территории. Каждый день. Отсюда и ставка на террор», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин сообщил, что на территории России фиксируется устойчивая тенденция к повышению опасности терактов, особенно на фоне активности незаконных вооружённых формирований. Помимо этого, он указал, что свою подрывную деятельность не прекращают глобальные террористические сети, а также радикальные и экстремистские ячейки, которые продолжают искать способы для дестабилизации обстановки внутри страны.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar