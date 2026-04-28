Киевский режим несёт ежедневные потери территорий на фронте, и, поскольку изменить это он не в силах, его единственной опорой остаётся террор. Об этом на совещании по обеспечению безопасности на выборах сообщил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, киевский режим оказался неспособен остановить Вооружённые силы Российской Федерации в бою, поэтому и прибег к открытому террору.

«Противник не в состоянии остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения и каждый день теряет определённые территории. Каждый день. Отсюда и ставка на террор», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин сообщил, что на территории России фиксируется устойчивая тенденция к повышению опасности терактов, особенно на фоне активности незаконных вооружённых формирований. Помимо этого, он указал, что свою подрывную деятельность не прекращают глобальные террористические сети, а также радикальные и экстремистские ячейки, которые продолжают искать способы для дестабилизации обстановки внутри страны.