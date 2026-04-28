Путин заявил о патриотизме российского бизнеса

Президент Владимир Путин отметил патриотизм российского бизнеса. Выступая на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах, глава государства заявил, что почти все предприниматели стремятся внести свой вклад в достижение целей развития страны, помогают военнослужащим в зоне проведения СВО и их близким.

«И государству нужно также работать в партнёрстве с бизнесом, обеспечивать его законные права и интересы», — добавил глава государства.

Также в ходе совещания Владимир Путин заявил, что на Донбассе и в Новороссии живут крепкие и надёжные люди, которых не запугать. По словам российского лидера, благодаря этому они неуязвимы для угроз со стороны киевского режима.