Самый невезучий футболист: Полузащитник «Халл Сити» выбыл до 2027-го, успев сыграть лишь 10 минут за 14 месяцев

Полузащитник «Халл Сити» Элиот Матазо пережил настоящую спортивную трагедию. 24-летний бельгиец не выходил на поле 424 дня из-за разрыва крестообразных связок. После тяжёлой реабилитации он наконец вернулся в состав, но уже на 10-й минуте дебютного матча снова получил травму — на этот раз кресты порвались на другом колене.

Теперь Матазо предстоит новая операция и ещё один длительный этап восстановления. По прогнозам врачей, с двумя тяжёлыми травмами подряд он пропустит около двух лет и сможет вернуться в футбол не раньше 2027 года. Это стало настоящим ударом для игрока и клуба.

