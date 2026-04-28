28 апреля, 19:16

Самый невезучий футболист: Полузащитник «Халл Сити» выбыл до 2027-го, успев сыграть лишь 10 минут за 14 месяцев

Футболист Матазо снова порвал «кресты» в дебютном матче после возвращения

Элиот Матазо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ hullcity

Полузащитник «Халл Сити» Элиот Матазо пережил настоящую спортивную трагедию. 24-летний бельгиец не выходил на поле 424 дня из-за разрыва крестообразных связок. После тяжёлой реабилитации он наконец вернулся в состав, но уже на 10-й минуте дебютного матча снова получил травму — на этот раз кресты порвались на другом колене.

Теперь Матазо предстоит новая операция и ещё один длительный этап восстановления. По прогнозам врачей, с двумя тяжёлыми травмами подряд он пропустит около двух лет и сможет вернуться в футбол не раньше 2027 года. Это стало настоящим ударом для игрока и клуба.

Футболист «Динамо» Рубенс выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа
Ранее Life.ru сообщал, что в результате уличной поножовщины тяжёлые ножевые ранения получил 19-летний полузащитник «Мидтьюлланна» Аламара Джаби. Спортсмена экстренно доставили в больницу с угрозой для жизни. Медики провели две операции — после первого вмешательства состояние оставалось критическим, молодого человека ввели в искусственную кому.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Полина Никифорова
