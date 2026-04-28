Самый невезучий футболист: Полузащитник «Халл Сити» выбыл до 2027-го, успев сыграть лишь 10 минут за 14 месяцев
Футболист Матазо снова порвал «кресты» в дебютном матче после возвращения
Элиот Матазо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ hullcity
Полузащитник «Халл Сити» Элиот Матазо пережил настоящую спортивную трагедию. 24-летний бельгиец не выходил на поле 424 дня из-за разрыва крестообразных связок. После тяжёлой реабилитации он наконец вернулся в состав, но уже на 10-й минуте дебютного матча снова получил травму — на этот раз кресты порвались на другом колене.
Теперь Матазо предстоит новая операция и ещё один длительный этап восстановления. По прогнозам врачей, с двумя тяжёлыми травмами подряд он пропустит около двух лет и сможет вернуться в футбол не раньше 2027 года. Это стало настоящим ударом для игрока и клуба.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате уличной поножовщины тяжёлые ножевые ранения получил 19-летний полузащитник «Мидтьюлланна» Аламара Джаби. Спортсмена экстренно доставили в больницу с угрозой для жизни. Медики провели две операции — после первого вмешательства состояние оставалось критическим, молодого человека ввели в искусственную кому.
