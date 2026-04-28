Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 апреля, 20:12

Энергетики «Россетей» вернули свет в Псковской, Рязанской и Калужской областях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Специалисты группы «Россети» к вечеру 28 апреля полностью восстановили передачу электроэнергии по основной сети в Псковской, Рязанской и Калужской областях. Ранее на эти регионы обрушилась волна непогоды. О завершении работ сообщила сама компания.

Днём энергетики вернули свет в магистральные сети Тульской и Самарской областей. Сейчас специалисты отрабатывают индивидуальные заявки в сетях 0,4 кВ. В компании отметили, что работы продолжаются в Московской, Тверской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской и Архангельской областях. Там поэтапно возобновляют подачу электричества потребителям.

Энергетики работают круглосуточно. Они пообещали не прекращать работы до полного устранения последствий стихии, несмотря на ночное время и сложную обстановку в ряде районов.

Снегопад оставил без света почти 20 муниципалитетов в Московской области

Тем временем, в Москве, Подмосковье и Самарской области число пострадавших из-за непогоды увеличилось до 33 человек, трое погибли. В общей сложности есть сведения о 36 пострадавших, включая пятерых детей. Из них трое человек, в том числе один ребёнок, погибли. Медицинская помощь оказана 33 пострадавшим, среди которых четверо несовершеннолетних. Их состояние уточняется, часть пациентов проходит лечение амбулаторно.

BannerImage
Антон Голыбин
