Энергетики «Россетей» вернули свет в Псковской, Рязанской и Калужской областях

Специалисты группы «Россети» к вечеру 28 апреля полностью восстановили передачу электроэнергии по основной сети в Псковской, Рязанской и Калужской областях. Ранее на эти регионы обрушилась волна непогоды. О завершении работ сообщила сама компания.

Днём энергетики вернули свет в магистральные сети Тульской и Самарской областей. Сейчас специалисты отрабатывают индивидуальные заявки в сетях 0,4 кВ. В компании отметили, что работы продолжаются в Московской, Тверской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской и Архангельской областях. Там поэтапно возобновляют подачу электричества потребителям.

Энергетики работают круглосуточно. Они пообещали не прекращать работы до полного устранения последствий стихии, несмотря на ночное время и сложную обстановку в ряде районов.

Тем временем, в Москве, Подмосковье и Самарской области число пострадавших из-за непогоды увеличилось до 33 человек, трое погибли. В общей сложности есть сведения о 36 пострадавших, включая пятерых детей. Из них трое человек, в том числе один ребёнок, погибли. Медицинская помощь оказана 33 пострадавшим, среди которых четверо несовершеннолетних. Их состояние уточняется, часть пациентов проходит лечение амбулаторно.