Австралиец погиб во Львове после прыжка с ратуши

Вечером во Львове произошла трагедия. Мужчина из Австралии погиб, прыгнув с городской ратуши. Об этом сообщает украинское издание Insider UA со ссылкой на местные власти.

Мужчина самостоятельно поднялся на здание. Он оставил записку, в которой извинился за предстоящий беспорядок и попросил никого не винить в случившемся.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Личность погибшего и причины, толкнувшие его на такой шаг, пока не раскрываются.

Ранее во Львове автомобиль ТЦК сбил женщину, которая пыталась помешать мобилизации своего сына. На опубликованных кадрах видно, как микроавтобус начинает движение и задевает женщину, после чего она оказывается перед транспортным средством. Далее из автомобиля выходит мужчина, который отводит женщину в сторону, после чего машина продолжает движение и покидает место происшествия.