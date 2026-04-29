В подмосковной деревне обнаружили тела трёх мужчин в строительной бытовке

В Подмосковье возбудили уголовное дело после обнаружения тел трёх мужчин в строительной бытовке в деревне Аревское в Дмитровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

«28 апреля текущего года в экстренные службы поступила информация о том, что в строительной бытовке, расположенной в деревне Аревское обнаружены тела троих мужчин без признаков жизни. По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ)», — говорится в заявлении.

Производство открыто по статье о причинении смерти по неосторожности, повлёкшем гибель нескольких лиц. Согласно предварительным выводам, смертельный исход мог наступить из-за скопления угарного газа в закрытом помещении. Сотрудники СК и криминалисты провели осмотр, собрали материалы и назначили судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Красноярске местный житель убил бизнесвумен из-за отказа дать деньги в долг. Женщина вернулась из командировки в Москву 26 апреля вместе с коллегами и отправилась домой в коттеджный посёлок «Емельяновская горка». Там её, по словам подруги погибшей, поджидал 31-летний Александр Р., с которым она была знакома по работе. В день трагедии он попросил у Ксении 10 тысяч рублей, заявив о финансовых проблемах и заблокированных картах. После отказа между ними произошёл конфликт. Ссора переросла в нападение: мужчина сначала, по версии источников, душил женщину, а затем нанёс несколько ударов ножом в шею.