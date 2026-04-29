Ирландский журналист Чей Боуз заявил о публикации фейков о бойцах спецоперации. Речь идёт о материалах британских СМИ. По его словам, публикации появились после сообщений о проблемах в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он связал это с попыткой отвлечь внимание от ситуации.

«Не прошло и нескольких дней после того, как всплыла правда о том, что коррумпированные командиры Зеленского морят своих же солдат голодом, присваивая деньги, предназначенные на их питание, — британские СМИ уже публикуют безумную ложь о русских (источник — украинская разведка). Это настолько постыдно, жалко, отчаянно и очевидно фальшиво», — написал он в соцсети X.

По его мнению, публикации носят целенаправленный характер. Боуз назвал их недостоверными и подчеркнул, что подобные сообщения формируют искаженную картину происходящего.

Ранее в СМИ появилась информация о проблемах с обеспечением украинских военнослужащих на передовой. Сообщалось, что бойцы отдельных подразделений неделями находились без еды, воды и медикаментов. Поводом для огласки стали публикации родственников, которые показали фотографии истощённых военных. Указывалось, что речь идёт о подразделениях, находившихся на позициях в Харьковской области. По словам близких, бойцы пытались связаться с командованием, однако не получали ответа. Также сообщалось, что после резонанса в Киеве объявили об увольнении одного из чиновников, отвечавших за снабжение. При этом родственники военных заявляли, что ситуация на местах не изменилась.