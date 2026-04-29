Россия при необходимости может вновь обратиться к странам Ближнего Востока с просьбой предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко в интервью газете «Известия».

Дипломат отметил, что Москва признательна всем партнёрам, которые предлагают свои услуги в этом вопросе. Он подчеркнул: если появится такая необходимость, Россия снова обратится к ним за поддержкой. В числе возможных посредников Борисенко назвал Саудовскую Аравию.

«Мы очень признательны всем нашим партнёрам на Аравийском полуострове, которые помогают в урегулировании украинского конфликта и предлагают свои услуги. И, естественно, если такая необходимость возникнет, мы обратимся снова к нашим партнёрам, в том числе к Саудовской Аравии, за подобной поддержкой», — отметил Борисенко.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности провести трёхсторонние переговоры с участием России и США на территории Азербайджана. Экс-комик считает, что эта площадка могла бы стать местом для нового раунда дипломатической работы. Зеленский отметил, что Украина рассматривает возможность проведения подобных встреч именно на азербайджанской площадке, а также ценит роль партнёров в посредничестве. Он напомнил, что ранее аналогичные переговоры уже проходили в Турции и Швейцарии.