Глава посольства США в Киеве оставит пост из-за разногласий с Трампом

Временная поверенная в делах США на Украине Джули Дэвис уйдёт в отставку через несколько недель. Причина — разногласия с администрацией Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

Дипломат, которая параллельно занимает пост посла США на Кипре, завершит карьеру длиной почти 30 лет. По данным FT, Дэвис разочарована тем, что команда республиканца сократила поддержку Украины. Также ей было неприятно узнать из прессы о назначении нового посла на Кипр — бизнесмена и спонсора республиканцев Джона Бреслоу.

Джули Дэвис заняла должность поверенного в делах США на Украине в мае 2024 года. А в апреле 2025 года Госдеп уже подтвердил отставку посла США на Украине Бриджит Бринк, которую назначал ещё Джо Байден.

