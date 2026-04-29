29 апреля, 00:07

Захарова: РФ не посылает солдат на бессмысленные штурмы, в отличие от Киева

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Россия не отправляет солдат в бессмысленные штурмы в зоне специальной военной операции. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью порталу Firstpost. Она также сравнила подходы Москвы и Киева к ведению боевых действий.

Дипломат подчеркнула, что российские военные не форсируют наступление в ущерб жизням бойцов. По её словам, режим Владимира Зеленского поступает иначе и бросает своих военных в атаки без должной подготовки.

«Мы не форсируем наступление, не бросаем солдат в бессмысленные штурмы, как это делает режим Зеленского. Мы стараемся сберечь жизнь каждого бойца, поскольку людиэто бесценный капитал и фундамент нашей неизбежной победы», — отметила Захарова.

«Он это понимает»: Раскрыта участь Зеленского после завершения конфликта
«Он это понимает»: Раскрыта участь Зеленского после завершения конфликта

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что урегулирование конфликта на Украине требует признания российской принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии. Дипломат отметила, что урегулирование возможно лишь «при устранении первопричин кризиса»: возвращение к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. Также это касается нарушений прав русскоязычного населения и притеснения православной церкви.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Антон Голыбин
