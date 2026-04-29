Россия не отправляет солдат в бессмысленные штурмы в зоне специальной военной операции. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью порталу Firstpost. Она также сравнила подходы Москвы и Киева к ведению боевых действий.

Дипломат подчеркнула, что российские военные не форсируют наступление в ущерб жизням бойцов. По её словам, режим Владимира Зеленского поступает иначе и бросает своих военных в атаки без должной подготовки.

«Мы не форсируем наступление, не бросаем солдат в бессмысленные штурмы, как это делает режим Зеленского. Мы стараемся сберечь жизнь каждого бойца, поскольку люди — это бесценный капитал и фундамент нашей неизбежной победы», — отметила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что урегулирование конфликта на Украине требует признания российской принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии. Дипломат отметила, что урегулирование возможно лишь «при устранении первопричин кризиса»: возвращение к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. Также это касается нарушений прав русскоязычного населения и притеснения православной церкви.