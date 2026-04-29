Израиль обвинил Украину в неблагодарности на фоне скандала о поставках российского зерна. Глава МИД Израиля Гидеон Саар и председатель комитета по труду и социальному обеспечению Михаль Вольдигер прокомментировали угрозу Киева ввести санкции.

Саар отметил, что второе судно с зерном из России ещё не зашло в порт и не предоставило документы. Он также заявил, что Израиль отвергает «твиттер-дипломатию». По его словам, гендиректор министерства уже связался с налоговой службой, которая начала расследование. Саар добавил, что правительство Украины не обращалось за юридической помощью, а лишь публиковало посты в соцсетях. Он призвал Киев направить доказательства по официальным каналам.

«Это немного удивительно, учитывая, что мы поддерживали эту страну на международных форумах. Поддерживали ее столькими способами, включая гуманитарную помощь. В последнее время, прошлой зимой, с энергогенераторами. Но, вероятно, такова жизнь», — сказал Саар.

Вольдигер напомнила о помощи Израиля в начале конфликта. Она заявила, что страна разворачивала госпитали, отправляла боеприпасы, каски и системы раннего предупреждения. В ответ Украина угрожает санкциями. Она назвала это неблагодарностью в чистом виде.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский пригрозил Израилю санкционными мерами после захода в порт Хайфы судна с российской пшеницей. Экс-комик заявил, что власти Израиля не могут не знать о происхождении грузов, прибывающих в их порты. Он назвал такие сделки недопустимыми и пообещал ввести ограничения против всех участников схемы. В Киеве выразили недоумение в связи с тем, что партию зерна допустили к разгрузке, несмотря на предварительные дипломатические уведомления.