В Приморье двух человек будут судить за убийство криминального авторитета в 2003 году

В Приморье спустя 23 года завершили расследование заказного убийства криминального авторитета. Преступление было совершено ещё в 2003 году. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по краю.

СК завершил расследование убийства 2003 года в Приморье.

В 2003 году один криминальный авторитет решил убрать конкурента и нанял киллера. В результате нападения жертва выжила, хотя была тяжело ранена. А вот водитель погиб. Самого исполнителя убили на следующий день — заказчик, видимо, решил замести следы.

Долгие годы казалось, что дело закрыто. Но следователям СК и оперативникам УМВД удалось доказать причастность к преступлению ещё двух человек. В деле допросили 39 свидетелей, провели очные ставки и проверку показаний на месте. Теперь соучастники предстанут перед судом.

Ранее в Красноярске возбудили уголовное дело об убийстве 32-летней бизнесвумен Ксении, которую зарезал знакомый после отказа дать в долг 10 тысяч рублей. Подозреваемый Александр Р. ранее не прошёл испытательный срок в её компании, воспринял сочувствие женщины как близкие отношения, проник в дом и нанёс несколько ударов ножом. Фигуранта задержали и арестовали.