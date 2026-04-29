29 апреля, 02:49

В мае можно будет увидеть «голубую Луну» и метеорный поток Эта-Аквариды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kdshutterman

Май принесёт сразу несколько заметных астрономических событий, среди которых окажется редкое совпадение двух полнолуний в одном месяце, активный метеорный поток Эта-Аквариды и удобные условия для вечерних наблюдений Венеры. Об этом рассказал РИА «Новости» сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

Первое полнолуние ожидается уже в самом начале месяца — 1 мая. Повторная полная фаза Луны наступит 31 мая. Такая особенность связана с продолжительностью лунного цикла, который составляет около 29 с половиной суток, тогда как май включает 31 день. В астрономической практике второе полнолуние, пришедшееся на один календарный месяц, называют «голубой Луной». Название восходит к английскому выражению Once in a Blue Moon.

Кроме того, в начале второй майской недели, в ночь на 5 и 6 мая, Земля пройдёт через область повышенной концентрации космических частиц, что станет причиной усиления метеорного потока Эта-Аквариды. Его источник связан с орбитальным следом кометы Галлея. Точка, из которой визуально будут исходить метеоры, расположена в созвездии Водолея.

По словам эксперта, Венера постепенно смещается дальше от Солнца на небесной сфере, из-за чего увеличивается время её наблюдения после захода светила. В бинокль уже можно заметить фазу планеты — часть её поверхности остаётся в тени, а часть освещается. Юпитер также сохранит заметное положение на вечернем небе.

Ранее Life.ru писал, что на снимках с телескопа LASCO было видно, как между Землёй и Солнцем на расстоянии 75 миллионов километров от нашей планеты, неторопливо прошла комета C/2025 R3 (PanSTARRS). Эту комету открыли только в сентябре прошлого года. До этого о ней ничего не было известно. Учёные считают, что она прилетела к нам из облака Оорта. Дальнейшая судьба кометы одновременно грустная и вдохновляющая. Расчёты показывают: Солнце выбрасывает её из Солнечной системы навсегда.

Тимур Хингеев
