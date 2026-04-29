Отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон выступил с жёстким предупреждением к пяти европейским странам. Он призвал их не стремиться к военному конфликту с Россией. Об этом он заявил в интервью профессору Гленну Диесену на YouTube.

«Если вы вступите в войну с Россией, вы останетесь одни со своими проблемами. Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Швеция — даже не желайте войны с Россией!» — заявил Уилкерсон.

По словам экс-полковника, нынешняя политика эскалации со стороны ряда европейских стран — это настоящее самоубийство. И если война начнётся, то Вашингтон им не поможет.

Ранее полковник запаса Андрей Пинчук заявил, что Великобритания ведёт против России отдельную кампанию в рамках СВО, координируя удары по Крыму, Севастополю, морским базам и подводной инфраструктуре. Он отметил, что среди высокопоставленных украинских военных много британцев уровня генералов, и Лондон столетиями противостоял России на море, продолжая эту линию сегодня. По его словам, это не абстрактная поддержка, а целенаправленная работа, включая подготовку украинской морской пехоты и удары по «теневому флоту».