За ночь расчёты ПВО сбили 98 украинских беспилотников над регионами России
Обложка © Telegram / Минобороны России
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 98 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Украинские беспилотники сбили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской и Саратовской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Республики Крым.
Тем временем, взрывы прогремели над Орском в Оренбургской области — средства ПВО работают по украинским беспилотникам. Очевидцы рассказали, что несколько взрывов и стрельба были слышны в северо-западной части города. Перед этим включали сирену воздушной опасности. После взрывов в одном из районов города виден дым. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
