За ночь расчёты ПВО сбили 98 украинских беспилотников над регионами России

Тем временем, взрывы прогремели над Орском в Оренбургской области — средства ПВО работают по украинским беспилотникам. Очевидцы рассказали, что несколько взрывов и стрельба были слышны в северо-западной части города. Перед этим включали сирену воздушной опасности. После взрывов в одном из районов города виден дым. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.