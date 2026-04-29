Урегулировать кризис на Украине можно только при устранении его первопричин. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью индийскому порталу Firstpost.

Дипломат подчеркнула, что без ликвидации коренных причин конфликта говорить о долгосрочном мире невозможно. Она отметила, что любые временные меры не приведут к стабильности в регионе. По её словам, именно устранение первопричин станет основой для прочного урегулирования.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о западных спонсорах главаря киевского режима Владимира Зеленского. По словам дипломата, спонсоры из Британии и Евросоюза делают всё, чтобы затянуть конфликт на Украине. Их цель не допустить скорого завершения боевых действий.