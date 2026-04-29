Украинские инженерные подразделения развернули строительство оборонительных рубежей в Черниговской области. Работы ведутся на линии, проходящей через населённые пункты Радомка, Рыбинск и Охрамиевичи. О проведении фортификационных мероприятий стало известно ТАСС от представителей российских силовых ведомств.

Для возведения заграждений задействованы силы государственной специальной службы транспорта Украины. Помимо строительства дотов и траншей, личный состав занимается активным минированием прилегающей местности.

«В Семёновском районе Черниговской области враг силами подразделений государственной специальной службы транспорта строит оборонительные сооружения по рубежу Радомка - Рыбинск - Охрамиевичи», — уточнил источник.

Ситуация для гражданского населения севернее указанного сектора резко осложняется. Проводимое дистанционное минирование делает эти территории крайне опасными для передвижения.

Фактически, жители ближайших поселков оказались заблокированы в зоне активных военных приготовлений. Дальнейшие действия командования ВСУ на данном направлении пока остаются предметом мониторинга со стороны разведки.

Также ранее сообщалось, что Украина строит сплошную линию обороны на северном направлении — от Киевского водохранилища до Сум. Об этом заявил начальник инженерных войск ВСУ Александр Сиротенко. По его словам, на этом участке сосредоточено много сил и средств.