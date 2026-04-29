Пленный украинский военнослужащий Николай Герман рассказал РИА «Новости» о злоупотреблениях со стороны сотрудников местных военкоматов (ТЦК), которые, по его словам, мешают нормальному снабжению армии.

По утверждению мужчины, волонтёры передают гуманитарную помощь и машины для нужд ВСУ, но на местах эти грузы перехватываются работниками ТЦК. Представители военкоматов, как отметил пленный, забирают себе то, что им приглянулось.

Ещё более циничным Герман назвал использование карет скорой помощи, которые поступают из Европы для эвакуации раненых с фронта. Вместо выполнения этой задачи на машинах с красным крестом, по словам пленного, ездят отлавливать граждан призывного возраста.

«Скорую помощь Европа даёт, чтобы людей вывозили раненых, а они ездят на этой скорой помощи, отлавливают людей», — возмутился собеседник агентства.

Таким образом, механизм гуманитарной поддержки Украины, по версии очевидца, превращается в инструмент наживы и принудительной мобилизации, что подрывает оборонный потенциал страны изнутри. Сам Герман был захвачен в плен российскими военными в Курской области.

Ранее Life.ru писал, что в Одессе посетители бильярдной с дракой и матом выгнали сотрудников ТЦК. Представители ТЦК вошли в бильярдную с целью мобилизовать мужчину. Однако остальные посетители и сотрудники заведения встали на его защиту, завязалась драка. В потасовке участвовали более семи человек, включая представителей мобилизационной группы.