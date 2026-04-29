Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 05:41

Средства ПВО приземлили четыре дрона ВСУ, летевших в сторону заводов Оренбуржья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В небе над Оренбургской областью системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали попытку удара беспилотниками. Основной целью атакующей стороны, как стало известно, являлись крупные промышленные предприятия региона.

Губернатор региона Евгений Солнцев подтвердил инцидент, отметив, что угроза была своевременно купирована.

«Сегодня вражеские БПЛА предприняли попытку атаки нескольких промышленных предприятий», — сообщил глава области в своем официальном канале.

Согласно актуальным сведениям от Минобороны России, расчеты ПВО зафиксировали и уничтожили четыре летательных аппарата. Благодаря слаженным действиям военных специалистов, удалось избежать разрушений и жертв среди гражданского населения.

«По данным Минобороны России, четыре беспилотника были сбиты силами ПВО над территорией Оренбургской области. Жертв и пострадавших нет», — уточнил руководитель региона.

Ситуация находится под полным контролем экстренных служб. В настоящее время последствия инцидента отсутствуют, и все производства продолжают функционировать в стандартном режиме. Никаких изменений в жизни местных жителей не произошло.

Напомним, что ночью взрывы прогремели над Орском в Оренбургской области. Очевидцы рассказали, что несколько взрывов и стрельба были слышны в северо-западной части города. Перед этим включали сирену воздушной опасности. После взрывов в одном из районов города виден дым.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar