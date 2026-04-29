29 апреля, 07:24

БПЛА в обмен на плацдарм: Что Россия и КНДР могут дать друг другу после окончания СВО

Военэксперт Рамм: КНДР заинтересована в изучении беспилотных технологий РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия и КНДР могут обменяться военным опытом и технологиями — Пхеньяну интересны беспилотники, а Москве — Северная Корея как плацдарм в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель главного редактора проекта «Милитарист» Алексей Рамм.

По его словам, КНДР никогда не подводила Россию: северокорейские контингенты участвовали в освобождении Курской области и завершили разминирование региона. Впереди — окончание СВО, территории придётся приводить в порядок, понадобятся не только сапёры, и Северная Корея готова помогать.

Сейчас КНДР заинтересована в развитии беспилотных систем, поскольку основной упор делала именно на ракеты. В этом вопросе Пхеньян рассчитывает на помощь РФ.

«Тем более, что сама Северная Корея в большей степени развивала своё ракетное оружие. Так, иранская ракетная программа — продолжение корейской программы. Нам, возможно, интересна Северная Корея как некая военная база, плацдарм, который может позволить ещё больше усилить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил эксперт.

«В сердце каждого россиянина»: Путин поблагодарил корейских участников битвы за Курщину

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что Пхеньян намерен всецело поддерживать политику Москвы по защите суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Он также выразил уверенность в победе России в «справедливой и священной борьбе» и напомнил, что ровно год назад совместные усилия двух стран привели к разгрому украинских подразделений, вторгшихся в Курскую область.

Владимир Озеров
