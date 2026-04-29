«Кто-то выдохнул»: Захарова отреагировала на мечты Трампа о дворце
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о желании жить в Букингемском дворце. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
«Мне кажется сейчас кто-то в Гренландии выдохнул. Сейчас у жителей Гренландии на некоторое время отлегло», — отметила представитель МИД РФ.
Напомним, король Великобритании Карл III прибыл в США с визитом. На следующий день Трамп заявил, что мечтал бы жить в Букингемском дворце. Он также сказал, что хочет обсудить это с монархом. Ранее американский лидер высказывался о Гренландии. Он говорил, что остров должен войти в состав США. Власти Дании и Гренландии предупреждали Вашингтон, что рассчитывают на уважение территориальной целостности.
