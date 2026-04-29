Украинский военнослужащий раскритиковал подход властей к урегулированию конфликта. Об этом он рассказал японской журналистке Эйко Тамамото.

«Правительство цепляется за иллюзию окончания конфликта путем «закулисной сделки», но… ситуация на фронте становится хуже –- с каждым днем», — заявил он Yahoo News Japan.

Военный добавил, что армии не хватает личного состава. По его словам, положение продолжает ухудшаться. Он также отметил, что Киев не может рассчитывать на помощь извне. Боец считает, ни США, ни другие страны не помогут завершить конфликт и добиться соглашения.

Ранее сообщалось, что на Украине признали серьёзные трудности с пополнением армии. Командир БПЛА ВСУ «Мадьяр» признал: все добровольцы уже воюют, уклонисты уехали. На скрывающихся от призыва военные не рассчитывают. Вывод — ресурс добровольцев иссяк, осталась только принудительная мобилизация.