29 апреля, 07:08

Украинский дрон не долетел до цели и рухнул в казахстанских степях

Украинский беспилотник упал в Актюбинской области Казахстана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Жители приграничного села Алимбетовка в Актюбинской области стали свидетелями происшествия. Рядом с населённым пунктом рухнул беспилотный летательный аппарат, который принадлежит ВСУ. Об этом узнал Mash.

Грохот от падения тяжелого объекта раздался около 08:30 по местному времени. Местные сельчане сразу заметили обломки устройства, оказавшегося неподалеку от границы с российским Орском.

Сейчас прилегающая территория оцеплена. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов Казахстана для выяснения обстоятельств случившегося.

Эксперты пока воздерживаются от официальных комментариев о типе устройства. В ближайшее время специалистам предстоит изучить «начинку» БПЛА и определить точный маршрут его полёта.

За ночь расчёты ПВО сбили 98 украинских беспилотников над регионами России

Напомним, что ночью взрывы прогремели над Орском в Оренбургской области. Очевидцы рассказали, что несколько взрывов и стрельба были слышны в северо-западной части города. Перед этим включали сирену воздушной опасности. После взрывов в одном из районов города виден дым.

Оксана Попова
