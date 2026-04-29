Волочкова призналась, что Басков заменил отца для её дочери

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла РИА «Новости» неожиданную роль своего бывшего возлюбленного Николая Баскова в личной жизни. Оказывается, народный артист практически заменил родного отца её дочери Ариадне.

По словам заслуженной артистки России, биологический папа девочки надолго выпал из её жизни, попав в секту.

«Он не видел Аришу шесть лет — встречался раз в полгода для «галочки», — поделилась Волочкова.

На этом фоне Басков, с которым у балерины был роман в 2013 году, проявил себя настоящим мужчиной. Он регулярно дарил подарки, навещал их домой и уделял девочке много времени.

Сама артистка уверена, что их с певцом связь очень крепка.

«Нашу связь не разрушить», — заявила она, подчеркнув, что никто не сможет внести в их отношения разлад.

Хотя сейчас они не пара, а просто друзья, свою роль в судьбе её дочери Коля, как ласково называет его Волочкова, не забыл. Для девушки он стал больше, чем просто друг семьи.

