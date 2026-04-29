Ушёл за месяц до родов, а спустя 17 лет надел кольцо: Актёр Хаапасало дошёл до алтаря с бывшей

Актёр Вилле Хаапасало наконец узаконил отношения с режиссёром Тиной Баркалаей — женщиной, которая родила ему сына ещё 17 лет назад и которую артист когда-то оставил в интересном положении. Подробностями поделилась в личном блоге актриса Алёна Хмельницкая, приятельница финской звезды, — они познакомились на съёмках картины Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый» в 2000 году.

«Мои дорогие, любимые молодожёны, как я счастлива за вас! Берегите друг друга», — написала она.

Слухи о романе Вилле с Тиной ползли ещё в те годы, когда артист пребывал в браке с финкой Саарой Хэдланд, причём эту интригу окрестили источником громкого скандала. Апогеем истории стало известие о положении Баркалаи — их общий ребёнок Сандро должен был появиться на пике семейного кризиса. Примерно за четыре недели до родов знаменитость вернулся к официальной супруге, бросив беременную возлюбленную, а в одном интервью и вовсе отрёкся от связи с режиссёршей. В тусовке перешёптывались, что постановщица грезила о штампе в паспорте, а Хаапасало тогда к подобному шагу оказался не готов.

Уже после официального развода финского артиста заговорили о том, что он вновь сошёлся с Тиной, и одновременно поползли слухи о якобы грядущем бракосочетании — поговаривали, что пара намерена отметить событие максимально скромно, без шумихи и посторонних взглядов. Долгое время детали их отношений оставались под покровом тайны, но теперь картина прояснилась: финал этой истории наступил.

Если верить выложенным в Сеть кадрам, торжество организовали в Грузии — эту географическую точку, по слухам, влюблённые присматривали для свадьбы ещё много лет назад. Всё прошло в интимной обстановке, без пафосных приёмов и звёздной свиты.

А ранее стало известно, что Хаапасало принял решение навсегда покинуть Финляндию и переехать в Грузию. Артист сообщил, что идея сменить место жительства вызревала у него несколько лет и он планирует осуществить задуманное будущей осенью. Актёр также признался, что его давно привлекают грузинские кулинарные традиции: ранее он держал в Хельсинки ресторан грузинской кухни, закрывшийся в мае 2025 года, а во время пандемии сам готовил и продавал хачапури через собственный киоск.