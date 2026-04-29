Продюсер раскрыл, что ждёт певицу Манижу после возвращения в Россию

Россияне должны помнить, какие скандальные заявления о специальной военной операции делала певица Манижа Сангин после её возвращения в страну на заработки. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

По его словам, общественности необходимо раскрутить резонанс, чтобы напомнить артистке и окружающим о её прежней позиции.

«Прошло время, и она вернулась в Россию, решив снова тут зарабатывать. Но людям нужно напомнить, что она говорила о террористах «Крокуса», об СВО», — сказал Рудченко.

Однако интернет помнит всё. Ещё в 2022 году Манижа выступила резко против проведения СВО и сбежала за границу. Певица имеет таджикские корни, поэтому ей также не понравилось, как жестоко обошлись силовики с террористами из «Крокуса» при задержании. Она назвала это «публичной пыткой» и призвала «оставаться людьми». Теперь она собирается приехать в Россию и требует 1,5 миллиона рублей за концерт, перелёт бизнес-классом, а также люксовый микроавтобус для комфортного передвижения.