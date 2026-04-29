Российский Т-72 занял первое место в рейтинге лучших танков

Танк Т-72 российского производства занял первое место в рейтинге боевых машин. Об этом сообщает журнал The National Interest.

Авторы оценивали технику по ряду критериев. Среди них — выживаемость, уровень защиты, запас хода и способность долго вести бой без пополнения ресурсов. Также учитывались адаптивность, потенциал модернизации, простота производства и стратегическое значение. По мнению издания, даже с учётом появления новых типов вооружений, включая беспилотники, Т-72 сохраняет эффективность и может играть важную роль в конфликте.

Второе место занял американский M1 Abrams, третье — израильский Merkava V.

Танк Т-72 был принят на вооружение в 1973 году и разработан в конструкторском бюро Уралвагонзавода. Машина используется в армиях десятков стран и за годы получила ряд модернизаций, включая версии Т-72А, Т-72Б, Т-72БА, Т-72Б3 и Т-72Б3М.

Ранее российский танк Т-90М признали самым продвинутым среди современных аналогов. В обзоре указано, что у машины отличная бронезащита и внушительный арсенал. Эксперты называют Т-90М танком XXI века по боевой мощи и оснащению. Отмечается, что современные прицелы дают командиру полную картинку поля боя и контроль над оружием.