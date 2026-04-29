Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 апреля, 08:35

Голикова: Перебои со связью не влияют на оказание медпомощи россиянам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Перебои со связью не влияют на оказание медицинской помощи в России. Об этом в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, система здравоохранения выстроена таким образом, чтобы работать автономно даже в сложных условиях.

«Мы стараемся, чтобы у нас было всё независимо, и на самом деле, нам удаётся. Конечно, бывают разные ситуации, особенно в регионах, которые подвержены налётам. Здесь есть сложности. Но мы стараемся, чтобы оказание медицинской помощи не страдало», — отметила Голикова.

Голикова: Перебои со связью не влияют на оказание медпомощи россиянам. Видео © Юнашев Live

Она также напомнила о поручении президента РФ Владимира Путина обеспечить стабильную работу связи в сфере здравоохранения. Этой задачей занимается Минцифры. По словам вице-премьера, на данный момент удаётся поддерживать необходимый уровень устойчивости систем.

Путин: Причины ограничений связи нужно объяснять населению
Путин: Причины ограничений связи нужно объяснять населению

Напомним, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Федеральный центр медицины катастроф в Москве, где ему представили современные образцы медицинской техники, используемой в службах скорой помощи и при чрезвычайных ситуациях. Главе государства продемонстрировали беспилотник «АИСТ», предназначенный для доставки крови и медикаментов. Разработка используется для экстренной медицинской логистики.

Александра Вишнякова
